Iltalehti: сборная России на ЧМ-2018 употребила водки и икры на 26 млн рублей

Финское издание Iltalehti раскрыло некоторые детали пребывания сборной России на чемпионате мира по хоккею в Дании.
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Утверждается, что из-за досрочного вылета команды с мирового первенства в четвертьфинале, уже стал известен счёт за пребывание в одном из датских отелей. Он составил около 355 тыс. евро, что равно примерно 26 млн рублей. Главной статьёй расходов якобы стали крепкий алкоголь и икра.
«У них было реально много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя, в основном, водки. Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения водка текла ручьём вместе с икрой», — цитирует Iltalehti якобы одного из сотрудников отеля.
Напомним, сборная России покинула чемпионат мира после поражения в четвертьфинале команде Канады (4:5 ОТ).