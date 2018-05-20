В отеле сборной России опровергли информацию о водке и икре на миллионы рублей

В датском отеле Tivoli опровергли информацию, распространённую финским изданием Iltalehti о том, что сборная России во время чемпионата мира–2018 в их апартаментах потратила около 26 млн рублей на крепкие алкогольные напитки и икру.

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«Отель Tivoli готов выступить с опровержением относительно информации, опубликованной в статье финского издания Iltalehti о пребывании сборной России по хоккею у нас. Материал никак не отражает реального положения дел. Во время пребывания российских хоккеистов, мы были в тесном контакте с административным персоналом, обеспечивая специальное диетическое питание. Отель не предоставлял какие-либо спиртные напитки членам российской делегации во время чемпионата мира. Мы резко осуждаем недостоверную информацию, которая была опубликована», — говорится в пресс-релизе отеля.