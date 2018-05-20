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Сборная США выиграла бронзовые медали ЧМ-2018, обыграв Канаду

ЧМ-2018
ЧМ-2018
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Фото: Martin Rose/Getty Images
Сборная США выиграла бронзовые медали ЧМ-2018, обыграв Канаду
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершился матч за бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная США одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Победу «звёздно-полосатым» принёс дубль Криса Крайдера, а также точные броски Ника Бонино и Андерса Ли. Американцы отправили две последние шайбы в пустые ворота. У канадцев отличился Марк-Эдуар Власич.

Таким образом, сборная США впервые с 2015 года завоевала медали чемпионата мира, тогда команда под руководством Тодда Ричардса также стала обладателем бронзовых наград.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
20 мая 2018, воскресенье. 16:45 МСК
США
4 : 1
0:0, 1:1, 3:0
Канада
1:0 – Крайдер (Ларкин, Дебринкэт) – 26:40 (5x4), 1:1 – Власич (Хорват, Туррис) – 38:06 (5x5), 2:1 – Бонино (Кейн) – 53:21 (5x4), 3:1 – Ли (Макэвой) – 57:45 (en), 4:1 – Крайдер – 58:18 (en)
0:6 не убили США. Американцы обыграли Канаду и завоевали бронзу ЧМ
Сборная США лучше восстановилась после поражения в полуфинале и стала третьей на ЧМ.
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