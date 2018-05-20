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Сборная Канады осталась без медалей чемпионата мира впервые с 2014 года

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Сборная Канады осталась без медалей чемпионата мира впервые с 2014 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады по хоккею потерпела поражение от команды США в матче за бронзовые медали чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счётом 1:4 (0:0, 1:1, 0:3).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Таким образом, «кленовые листья» впервые с 2014 года остались без медалей чемпионата мира. Четыре года назад они проиграли в четвертьфинале Финляндии (2:3). После этого сборная Канады два года подряд выигрывала золотые медали мировых первенств, а на прошлом чемпионате мира уступила в финале Швеции (1:2 Б), завоевав серебро.

0:6 не убили США. Американцы обыграли Канаду и завоевали бронзу ЧМ
Сборная США лучше восстановилась после поражения в полуфинале и стала третьей на ЧМ.
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