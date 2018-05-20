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Макдэвид: сборная Канады не была на одной волне. Не знаю почему

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Макдэвид: сборная Канады не была на одной волне. Не знаю почему
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид подвёл итоги проигранного матча за третье место команде США (1:4).

«Просто не получилось, не знаю почему, но мы не были на одной волне. Тяжело было перестроиться, вчера тоже был эмоциональный матч, результат которого разочаровал. Было сложно уснуть, тяжело было оставить поражение позади. Думаю, мы проделали хорошую работу, оставались в игре, но в потом мы много удалялись, и они реализовали большинство в концовке. Я играл в меньшинстве в «Эдмонтоне», тренер сказал, что будет использовать меня в разных ситуациях. Тем более что Шварц получил травму», — передаёт слова Макдэвида корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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