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Ньюджент-Хопкинс: Канада не выходила на лёд отбывать номер, мы разочарованы

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Ньюджент-Хопкинс: Канада не выходила на лёд отбывать номер, мы разочарованы
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной Канады Райан Ньюджент-Хопкинс подвёл итоги проигранного матча за бронзовые медали чемпионата мира 2018 года команде США (1:4).

«Тяжёлая игра. На этом чемпионате мира было много неожиданных результатов. Увы, с нашим участием в том числе. Но уровень хоккея растёт. Сегодня мы проиграли, потому что слабо сыграли в меньшинстве, пропустили две шайбы после удалений. Соперник заставлял нас ошибаться, мы недорабатывали в определённых моментах.

Конечно, мы разочарованы. Уверяю, мы были мотивированны, Канада не выходила на лёд отбывать номер, но США воспользовались своими шансами. Возвращаться домой без медалей никак не входило в наши планы. Ключевым на турнире стал матч со Швейцарией, который мы проиграли. Мне понравился турнир, всё было организовано на хорошем уровне, на трибунах было много болельщиков. Видно, что интерес к хоккею в Дании возрастает», — передаёт слова Ньюджент-Хопкинса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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