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США — Канада — 4:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

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США — Канада — 4:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная США одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

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Победу «звёздно-полосатым» принёс дубль Криса Крайдера, а также точные броски Ника Бонино и Андерса Ли. Американцы отправили две последние шайбы в пустые ворота. У канадцев отличился Марк-Эдуар Власич.

Сборная США впервые с 2015 года завоевала медали чемпионата мира.

Посмотреть видео также можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

0:6 не убили США. Американцы обыграли Канаду и завоевали бронзу ЧМ
Сборная США лучше восстановилась после поражения в полуфинале и стала третьей на ЧМ.
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