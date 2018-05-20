США — Канада — 4:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

В матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2018 года сборная США одержала победу над командой Канады. Встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



Победу «звёздно-полосатым» принёс дубль Криса Крайдера, а также точные броски Ника Бонино и Андерса Ли. Американцы отправили две последние шайбы в пустые ворота. У канадцев отличился Марк-Эдуар Власич.



Сборная США впервые с 2015 года завоевала медали чемпионата мира.

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