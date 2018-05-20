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Крайдер: сборная США сегодня выглядела одним целым, в хоккее это залог успеха

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Крайдер: сборная США сегодня выглядела одним целым, в хоккее это залог успеха
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Нападающий сборной США Крис Крайдер прокомментировал итог встречи с командой Канады (4:1) на чемпионате мира по хоккею 2018 года, в которой его команда завоевала бронзовые медали.

«Было важно выиграть после того, что произошло с нами вчера. Такие поражения в хоккее бывают, но мы приняли этот удар, разобрались внутри команды, что случилось. Как видите, сегодня это принесло результат. Я бы не стал акцентировать внимание на своём голе, в нём большая заслуга моих партнёров. Сборная США сегодня выглядела одним целым, в хоккее это огромный залог успеха. Когда каждый играет за себя, побед не будет. Нужно отдать должное Канаде, с ними всегда приятно сыграть. Обе сборные были нацелены на победу, но мы оказались лучше при игре в неравных составах. Доволен ли организацией турнира? Лично у меня нет каких-то нареканий. В Копенгагене мне всё понравилось», — передаёт слова Крайдера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

0:6 не убили США. Американцы обыграли Канаду и завоевали бронзу ЧМ
Сборная США лучше восстановилась после поражения в полуфинале и стала третьей на ЧМ.
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