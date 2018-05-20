Швеция — Швейцария: шведы выиграли по броскам во втором периоде и сравняли счёт

Завершился второй период финального матча чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными Швеции и Швейцарии (2:2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами. Тимо Майер точным броском в большинстве вывел Швейцарию вперёд, но «Тре крунур» тоже смогли реализовать лишнего. На 35-й минуте Оливер Экман-Ларссон сделал перевод на Мику Зибанеджада, который немного продвинулся вперёд и с кистей послал шайбу в верхний угол.
Также шведы во втором периоде перебросали Швейцарию со счётом 11-8.
Швеция и Швейцария играют вничью в финале ЧМ-2018. LIVE
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