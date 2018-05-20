Швеция — Швейцария: команды не выявили лучшего в основное время матча

Завершился третий период финального матча на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В нём сборная Швеции играет вничью с командой Швейцарии (2:2). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



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У «Тре крунур» точными бросками отметились Густав Нюквист и Мика Зибанеджад. У швейцарцев отличились Нино Нидеррайтер и Тимо Майер.

Теперь команды ожидает овертайм, который с нынешнего чемпионата мира в финалах проводится в формате «4 на 4» продолжительностью 20 минут.