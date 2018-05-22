Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов упрочил отрыв в гонке бомбардиров плей-офф

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал победу – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Счёт в серии сравнялся – 3-3.

Первая шайба встречи была заброшена во втором периоде американским форвардом Ти Джеем Оши с передачи Евгения Кузнецова. Для российского нападающего это очко стало 23-м в нынешнем плей-офф. На его счету 11 шайб и 12 голевых передач. Он упрочил отрыв в гонке бомбардиров от капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, в активе которого 21 (11+10) балл. Столько же очков на счету форвардов «Питтсбург Пингвинз» -Джейка Гюнцеля и Сидни Кросби, а также лидера «Виннипег Джетс» Блейка Уилера. Однако эти игроки уже завершили борьбу за Кубок Стэнли. Ближайшим преследователем Кузнецова из продолжающих участие в турнире является нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо — 18 очков. Он располагается на восьмой позиции в зачёте бомбардиров.