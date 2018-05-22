Бывший защитник «Витязя» Михаил Орлов продолжит карьеру в «Торпедо», информирует официальный сайт КХЛ. Соглашение носит двусторонний (КХЛ/ВХЛ) характер и рассчитано на один сезон.

Большую часть минувшего сезона 25-летний хоккеист провёл в ВХЛ, выступая за санкт-петербургское «Динамо». В 39 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 23 (5+18) очка. В 20 матчах плей-офф на его счету 2 заброшенные шайбы и 5 голевых передач.

В КХЛ в сезоне-2017/18 Орлов провёл 1 игру и заработал показатель «-1», проведя на льду 6 минут 31 секунду во встрече с «Нефтехимиком».