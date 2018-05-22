Никитин: не готов сказать, будет ли Вей играть в одном звене с Капризовым

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин рассказал, когда «армейцы» выйдут из отпуска.



«Для нашего клуба всё стандартно, отработанная схема. Мы собираемся в районе 15 июля. Проходим медобеследование, затем неделя в Москве. Улетаем в Финляндию на две недели. Возвращаемся, затем снова неделя в Москве. Потом улетаем в Швейцарию на 10 дней на турнир. Возвращаемся и участвуем в Кубке мэра Москвы в конце августа.



Планируем ли использовать Вея с Капризовым? Сейчас не готов сказать, с кем будет играть Вей. «Химия» — дело тонкое. Есть задумки, но часто то, что планируешь, не получается. Посмотрим Вея в различных сочетаниях. Линден – плеймейкер высокого класса. У нас достаточно квалифицированных крайних нападающих помимо Капризова», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Состав ЦСКА пополнят шведский защитник и российский форвард из НХЛ