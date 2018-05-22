«Монреаль» подписал новый контракт с Антти Ниеми

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» подписал новое соглашение с голкипером Антти Ниеми, информирует официальный сайт команды. 34-летний вратарь подписал односторонний контракт на один сезон, рассчитанный на $ 950 тыс.



Ниеми в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 сменил три команды, дважды побывав на драфте отказов. За «Монреаль» опытный вратарь отыграл в 19 матчах, одержав семь побед при коэффициенте надёжности 2,26 и 92,9% отражённых бросков.



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