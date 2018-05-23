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Глава МВД Беларуси: нужно включать мозги и работать по примеру других стран

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Глава МВД Беларуси: нужно включать мозги и работать по примеру других стран
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Председатель правления минского «Динамо, министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал вылет национальной команды из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею.

«Все, кто причастен к белорусскому хоккею, не выполнили задачу. Однозначно. Нет ни одного функционера ни в минском «Динамо», ни в федерации, который мог бы сказать, что не причастен к фиаско на чемпионате мира.

Поэтому хотел бы думать о том, какие практические шаги нужно предпринимать в будущем. У президента был серьёзный, принципиальный и сложный для меня разговор. Панацеи я не предложил. Вряд ли кто-то может в двух или трёх фразах сформулировать рецепт лекарства, которое нужно нашему хоккею.

Нужно сегодня говорить о самом начале, о материи, которая формирует хоккей. О детском хоккее, об обеспечении безопасности хоккейной индустрии в стране. Эти вопросы на поверхности. Нужно творчески и вдумчиво, без кавалерийских атак и шапкозакидательства садиться, включать мозги, звать экспертов и работать по принципу тех стран, которые продемонстрировали более качественный хоккей на чемпионате мира», — сказал Шуневич в эфире канала «Беларусь 1».

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