Глава МВД Беларуси: нужно включать мозги и работать по примеру других стран

Председатель правления минского «Динамо, министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал вылет национальной команды из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею.

«Все, кто причастен к белорусскому хоккею, не выполнили задачу. Однозначно. Нет ни одного функционера ни в минском «Динамо», ни в федерации, который мог бы сказать, что не причастен к фиаско на чемпионате мира.

Поэтому хотел бы думать о том, какие практические шаги нужно предпринимать в будущем. У президента был серьёзный, принципиальный и сложный для меня разговор. Панацеи я не предложил. Вряд ли кто-то может в двух или трёх фразах сформулировать рецепт лекарства, которое нужно нашему хоккею.

Нужно сегодня говорить о самом начале, о материи, которая формирует хоккей. О детском хоккее, об обеспечении безопасности хоккейной индустрии в стране. Эти вопросы на поверхности. Нужно творчески и вдумчиво, без кавалерийских атак и шапкозакидательства садиться, включать мозги, звать экспертов и работать по принципу тех стран, которые продемонстрировали более качественный хоккей на чемпионате мира», — сказал Шуневич в эфире канала «Беларусь 1».