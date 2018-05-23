Только один игрок в истории НХЛ сыграл больше седьмых матчей, чем Овечкин

Завтра, 24 мая, состоится седьмой матч финала Кубка Стэнли в Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 03:00 мск.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 11-й раз выйдет на лёд в решающей игре серии. Это второй результат в истории лиги. Рекорд принадлежит защитнику «Бостон Брюинз» Здено Харе (12). Помимо Овечкина по 10 решающих игр имеют в своём активе Никлас Бекстрём («Вашингтон»), Патрис Бержерон («Бостон») и Милан Лучич («Бостон» и «Эдмонтон Ойлерз»).

Впервые Овечкин сыграл седьмой матч в сезоне-2007/08 («Филадельфия Флайерз», 2:3 ОТ, 1/8 финала). «Кэпиталз» при российском форварде выиграли 3 седьмых матча и проиграли 7. Всего из 15 решающих встреч «столичные» уступили в 11, причём все победы пришлись на первый раунд плей-офф.