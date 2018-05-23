Леонов — об «Амуре»: амбициозная работа — Хабаровск сейчас на слуху

Тренер «Амура» Юрий Леонов прокомментировал своё назначение на должность.

«В конце апреля получил от Николая Борщевского предложение войти в его штаб в «Амуре», с радостью это предложение принял. Хабаровск сейчас на слуху, клуб провёл очень крепкий сезон, впервые в своей истории одержал победу в плей-офф КХЛ — над будущим чемпионом «Ак Барсом», поэтому нас ждёт интересная и амбициозная работа.

Работа четырёхлетней давности? Тогда в «Амуре» было другое руководство, существовали определённые внутренние моменты, в том числе с финансами. В результате при первых неудачах крайним стал тренер. Считаю, тот негативный опыт поможет мне в новой работе. Ситуация в клубе изменилась, пришли новые руководители. А я теперь неплохо знаю город и дальневосточных болельщиков, которые обожают хоккей. Когда недавно прилетал в Хабаровск, тепло пообщались с Олегом Филимоновым, входившим в штаб-2014, а ныне тренером вратарей «Амура».

Цели? Они понятны: надо выходить в плей-офф и бороться. Потенциал у «Амура» есть, пусть даже весной мы потеряли группу лидеров, что для КХЛ вполне естественно: к игрокам выстреливающих команд всегда высокий интерес со стороны финансовых лидеров лиги. Насколько я знаю, сейчас в «Амуре» идёт активная трансферная работа, клуб должен подойти к новому сезону с хорошим составом. Настроены оптимистично, будем работать», — цитирует Леонова Russia-Hockey.