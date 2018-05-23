Президент «Барыса»: задаёмся вопросом о вынесенном матче в Алма-Ате

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев сказал, что у клуба есть идея провести вынесенный матч в сезоне-2018/19.



«Мы должны, как клубы, продвигать бренд КХЛ и свой клуб, заниматься коммерциализацией нашей деятельности, чтобы меньше зависеть от других средств. Мы должны зарабатывать проведением матчей и в паузах задействовать арену – это позволит увеличить денежный кошелёк. У нас есть положительный опыт проведения Недели звезд хоккея, теперь ждем чемпионат мира, мы никогда его не проводили, хотели бы показать европейским коллегам новые арены.

Наша задача – наигрывать молодежь, пошли на омоложение, хоть это и непопулярная мера, болезненная смена поколения, мы бы хотели, чтобы в этом миксте родилась новая сборная Казахстана, которая в свое время дала много громких имен.

Мы сейчас задаемся вопросом, чтобы провести вынесенный матч в Алма-Ате, чтобы была возможность популяризовать клуб в этом городе, чтобы сдвинуть вопрос о втором клубе из Казахстана в КХЛ. Там два миллиона жителей, шикарная инфраструктура, две топовые арены, которые могут принять любое действие», — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.