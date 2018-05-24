Никлас Бекстрём вышел на 2-е место в истории «Вашингтона» по голам в плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Окончательный счёт в матче установил шведский нападающий Никлас Бекстрём, для которого эта шайба стала 30-й в карьере в плей-офф. Нападающий вышел на второе место в клубной истории, сравнявшись с Петером Бондрой. Клубный рекорд принадлежит капитану команды Александру Овечкину — 58 точных бросков.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.