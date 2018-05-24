Брэйден Холтби повторил достижение Хенрика Лундквиста и Доминика Гашека

«Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Благодаря этой победе подопечные Барри Тротца вышли в финал плей-офф чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счёт в серии — 4-3.

Голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби стал пятым вратарём в истории лиги, отыгравшим на ноль в шестом и седьмом матчах серии плей-офф. Ранее это удавалось Гарри Ламли («Детройт Ред Уингз», 1950 год), Кёртису Джозефу («Эдмонтон Ойлерз», 1998), Доминику Гашеку («Детройт Ред Уингз», 2002) и Хенрику Лундквисту («Нью-Йорк Рейнджерс», 2013). Текущая серия Холтби без пропущенных шайб составляет 159 минут 27 секунд.