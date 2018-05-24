Илья Любушкин после ухода из «Локомотива» обратился к клубу и болельщикам

Защитник Илья Любушкин выступил с обращением к «Локомотиву» после своего ухода из клуба. Хоккеист продолжит карьеру в клубе НХЛ «Аризона Койотс».

«Надевая этот свитер, выходя на лёд с этой эмблемой на груди, никогда не жалел себя, играл с сердцем, душой и гордостью! Спасибо большое «Локомотиву» за незабываемое время, проведённое в команде, за шанс, предоставленный мне! Спасибо болельщикам за такою сумасшедшую поддержку. Спасибо всем моим дорогим друзьям по команде! Ярославль совершенно точно стал для меня вторым домом, а «Локомотив» всегда в моём сердце!» — написал хоккеист в своём «инстаграме».

Фото Любушкина можно посмотреть в «инстаграме» хоккеиста.