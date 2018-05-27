Нападающий Никита Кучеров не собирается покидать «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, сообщил, что россиянин хочет продолжить выступление за «молний».

«Никита хочет остаться в «Тампе», он не желает уходить. Худший вариант — вероятный арбитраж, но клуб не намерен терять Кучерова. Обе стороны хотят, чтобы он остался», – приводит слова Мильштейна Sportsnet.



Контракт Кучерова рассчитан ещё на один сезон, до конца чемпионата-2018/19. «Тампа» летом может подписать новое соглашение с российским нападающим, но агент игрока считает, что вероятность этого невелика.