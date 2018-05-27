Кто выиграет «Конн Смайт Трофи»?

По окончании финальной игры плей-офф НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» будет определён обладатель награды самому ценному хоккеисту плей-офф Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».

Это единственный индивидуальный приз, присуждаемый не по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Лауреат определяется членами Ассоциации спортивных журналистов НХЛ.



Основными фаворитами «Конн Смайт» по итогам сезона-2017/18 являются: Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»), Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз») и Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»).

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