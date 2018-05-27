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Карлсон: «Вашингтону» в этом сезоне удалось выйти на новый уровень

Карлсон: «Вашингтону» в этом сезоне удалось выйти на новый уровень
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал о впечатлениях от вчерашнего тренировочного занятия, которое посетили около 6 тыс. болельщиков «столичных», а также высказался о сопернике по финалу Кубка Стэнли, «Вегас Голден Найтс».

«Это было безумие, для нас немного непривычно увидеть столько болельщиков на тренировочном занятии. «Вашингтону» в этом сезоне удалось выйти на новый уровень. «Вегас», очевидно, хорошая команда. Они заработали преимущество домашнего льда, для них будет дополнительной мотивацией энергия и тот импульс, который им дадут родные фанаты», — цитирует Карлсона официальный сайт НХЛ.

Финальная серия Кубка Стэнли сезона-2017/18 стартует в ночь с 28 на 29 мая по московскому времени, начало первого матча запланировано на 3:00.

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