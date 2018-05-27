Маршессо: мой пример показывает, что в НХЛ никогда не поздно дебютировать

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо рассказал о том, почему нынешний сезон стал для него особенным. В плей-офф Кубка Стэнли он повторил рекорд по очкам для игроков из команд, игравших в плей-офф в своём первом сезоне в НХЛ.

«Я никогда не был одним из лучших игроков в предыдущих командах. Просто повсюду пытался пользоваться своими возможностями. И вот что получилось. Это вдохновляет на то, чтобы ребята, вне зависимости от того, когда они пошли в хоккей, дебютировали в НХЛ – в 25 или 26 лет – понимали, что можно стать успешными», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ.

Маршессо дебютировал в НХЛ в 23 года. В сезоне-2017/18 Джонатан провёл 92 матча, из них 15 – в плей-офф. В общей сумме на его счету 93 (35+58) очка.