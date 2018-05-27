Боб Хартли – новый главный тренер омского «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объявил имя нового главного тренера команды в эфире телеканала «Матч ТВ».

Руководить «ястребами» в сезоне-2018/19 будет канадец Боб Хартли. Контракт заключен сроком на два года.

57-летний специалист более 10 лет отработал в НХЛ. С 1998 по 2003 год он возглавлял «Колорадо Эвеланш», с которым в 2001 году выиграл Кубок Стэнли. С 2003 по 2007 год был главным тренером «Атланты Трэшерз», а с 2012 по 2016 год возглавлял «Калгари Флэймз».

Кроме того, Хартли два года отработал в швейцарском клубе «Цюрих Лайонз», с которым становился чемпионом Швейцарии. На чемпионате мира–2018 канадец тренировал сборную Латвии, с которой дошел до четвертьфинала турнира.