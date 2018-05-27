Крылов: у «Авангарда» была договорённость с Воробьёвым, но он пошёл на повышение

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, что у клуба была предварительная договорённость с исполняющим обязанности главного тренера сборной России Ильёй Воробьёвым.

«У нас уже была договорённость с Воробьёвым. Но он пошёл на повышение в сборную России, и мы начали поиски вновь. Сели думать с Максимом Сушинским. Нам было важно, чтобы тренер пришел надолго и помог строить вертикаль. Стратегия – свои воспитанники, плюс несколько звезд. И вот Илья Ковальчук посоветовал поговорить с Хартли», — сказал Крылов в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 27 мая, стал известен новый наставник омской команды. Руководить «ястребами» в сезоне-2018/19 будет канадец Боб Хартли.