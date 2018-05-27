«Авангард» в ближайшие дни объявит о подписании иностранного голкипера

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что клуб в ближайшее время объявит о важном приобретении. Им станет голкипер-легионер, чьё имя пока не раскрывается.

«О подписании будет объявлено завтра или послезавтра. Этот тот вратарь, который поможет выиграть Кубок Гагарина «Авангарду», — сказал Крылов.



Сегодня, 27 мая, стал известен новый наставник омской команды. Руководить «ястребами» в сезоне-2018/19 будет канадец Боб Хартли.