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«Авангард» в ближайшие дни объявит о подписании иностранного голкипера

«Авангард» в ближайшие дни объявит о подписании иностранного голкипера
Хоккей / КХЛ

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что клуб в ближайшее время объявит о важном приобретении. Им станет голкипер-легионер, чьё имя пока не раскрывается.

«О подписании будет объявлено завтра или послезавтра. Этот тот вратарь, который поможет выиграть Кубок Гагарина «Авангарду», — сказал Крылов.

Сегодня, 27 мая, стал известен новый наставник омской команды. Руководить «ястребами» в сезоне-2018/19 будет канадец Боб Хартли.

Боб Хартли – новый главный тренер омского «Авангарда»
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