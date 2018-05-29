«Вегас» — «Вашингтон»: Майкл Баффер в боксёрском стиле представил игроков

В Парадайсе завершился первый период стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:2). Хозяевам удалось отыграться на 19-й минуте встречи после точного броска шведского форварда Вильяма Карлссона.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Перед матчем игроков команд представлял знаменитый конферансье в мире бокса и борцовских матчей Майкл Баффер.

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