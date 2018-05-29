Потолок зарплат НХЛ в следующем сезоне будет составлять $ 78-82 млн

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил о деталях потолка зарплат на следующий сезон.



Дэйли рассказал, что лига по-прежнему исходит из того, что потолок зарплат на следующий сезон будет находиться в промежутке от $ 78 до 82 млн. В сезоне-2017\18 он составлял $ 75 млн. Сумма зависит от того, захочет ли профсоюз воспользоваться пятипроцентным коэффициентом инфляции.



Такие же цифры озвучивал комиссионер Беттмэн на совете директоров. Дэйли сообщил, что лига и профсоюз пока не обсуждали вопроса по коэффициенту инфляции.

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