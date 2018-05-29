Sportsnet: форвард «Вашингтона» Уилсон не будет наказан за фол на Маршессо

Как сообщает североамериканское издание Sportsnet, нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон не будет вызван на дисциплинарное слушание по поводу фола в первом матче серии с "Вегас Голден Найтс" (4:6).



Напомним, в середине третьего периода Уилсон применил жёсткий силовой приём против лидера «рыцарей» Джонатана Маршессо. Арбитры матча оценили фол Уилсона малым штрафом. Напомним, хоккеисты и тренеры "рыцарей" после игр резко осудили фол Уилсона.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.