Скабелка: возможно, уже совсем скоро я стану главным тренером «Барыса»

Бывший главный тренер «Сибири» и «Авангарда» Андрей Скабелка подтвердил информацию, что в скором времени может возглавить «Барыс».

«Возможно, уже совсем скоро я стану главным тренером «Барыса». Переговоры с казахстанским клубом находятся на заключительной стадии», — приводит слова Скабелки портал Sports.kz.

С января «Барыс» на правах исполняющего обязанности возглавляет Галым Мамбеталиев. В апреле в качестве исполняющего обязанности главного тренера Мамбеталиев занял со сборной Казахстана третье место на чемпионате мира в первом дивизионе и не сумел вернуть команду в элиту. В минувшем сезоне «Барыс» не сумел пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заняв 10-е место в Восточной конференции. «Барыс» набрал 74 очка в 56 матчах, одержав только 19 побед в основное время.