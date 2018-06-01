Зюзин: долгожданный кубок Овечкина позволит России забыть о чемпионате мира

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин прокомментировал ход серии финала Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-1).

«Больше десяти сезонов провёл в НХЛ, поэтому июнь у меня ассоциируется именно с главными матчами заокеанского сезона, хотя, к сожалению, в финале Кубка Стэнли выступить так и не довелось. Мне очень нравится нынешний финал. «Вегас» — это абсолютная сенсация сезона, никто не верил, что «рыцари» в первый год вообще выйдут в плей-офф, а они уже в финале и смотрятся ничуть не хуже «Вашингтона». Кстати, появление в финале «столичных» для меня тоже сюрприз. Во всяком случае и год, и два года назад эта команда была лучше укомплектована, но выходила на пик в регулярке, а не в плей-офф. И вот наконец-то всё срослось.

Перед первым матчем «Вегас» отдыхал полторы недели, «Вашингтон» — три дня. Был уверен, что в лучшей форме будут именно они, но «Вегас», несмотря на такой серьёзный простой, соперника просто разорвал. Для меня это стало сюрпризом. Восток НХЛ в последние десятилетия более консервативен, чем Запад, где команды играют в более агрессивный, силовой и где-то даже простой хоккей. Выстрелить в Западной конференции может любая команда — и в этом смысле поход «рыцарей» как-то можно объяснить. Но всё равно это сенсация века.

Кто теперь фаворит? Во втором матче Кузнецов, похоже, серьёзно повредил руку — и это большая проблема для «Вашингтона. В плей-офф связка Кузнецова с Александром Овечкиным вышла на пик формы, в ряде матчей делала результат. Учитывая эту травму, шансы команд абсолютно равны — и шесть-семь матчей в финале просматриваются.

Но, надеюсь, что Овечкин и Ко всё же победят. Золото Олимпиады и долгожданный Кубок Овечкина — это будет достойный итог сезона для России. Такие победы позволят стране забыть о чемпионате мира в Дании», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.