Уилсон: Кузнецов ведёт «Вашингтон», на суперзвёзд рассчитывают в каждой игре

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об игре своего партнёра по команде, форварда Евгения Кузнецова. Напомним, россиянин получил травму во втором матче серии с «Вегас Голден Найтс».



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«Кузнецов — один из лидеров по игровому времени, постоянно контролирует шайбу. Это здорово. Удивительно, что он играет без травм. От него многого ждут, а это сильно давит. На суперзвезд рассчитывают в каждой игре, и они оправдывают ожидания. Он замечательный лидер и ведёт команду за собой, как и Овечкин», — приводит слова Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Теперь он точно сможет». Овечкин сыграет за себя и за Кузнецова? Без Кузнецова всё будет зависеть от Овечкина. Выдержит ли капитан «столичных»?