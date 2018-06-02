Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров женился

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров женился. О радостном событии сообщил в своём «Инстаграме» защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев.

Фото можно посмотреть также в «инстаграме» Егора Яковлева.

В сезоне-2017/18 Бурмистров стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского клуба. Он провёл 27 матчей, из них 17 — в плей-офф. В общей сумме он набрал 9 (3+6) очков при нулевом показателе полезности и 30 минутах штрафного времени.

Ранее Бурмистров заявил, что пока не задумывается о возможном возвращении в Национальную хоккейную лигу.