Карлсон: Вашингтон сходит с ума, и это классно видеть, расцветаем от поддержки

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1). Болельщики «столичных» впервые за 20 лет увидели на домашней арене матч финала НХЛ.

«Думаю, мы все ожидали чего-то подобного судя по тому, что сейчас творится вокруг наших тренировок, да и просто по впечатлениям от поездок по городу. Город сходит с ума, и это так классно видеть! Наши болельщики уж точно заслужили того, чтобы мы добрались до цели. До неё нам еще достаточно далеко, но такой атмосферой невозможно не наслаждаться.

Любой наш успех — наша общая радость. Мы чувствуем их поддержку, расцветаем от неё. Она работает в обе стороны. Мы обожаем наших болельщиков. Они очень многое для нас сделали и через многое с нами прошли», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.