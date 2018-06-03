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Карлсон: Кузнецов читает игру лучше, чем кто-либо. Невероятно талантлив

Карлсон: Кузнецов читает игру лучше, чем кто-либо. Невероятно талантлив
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон высоко оценил достижения российского партнёра по команде Евгения Кузнецова.

«Он великолепно играет в этом сезоне, да даже в последние несколько. Это один из самых динамичных игроков лиги, способный диктовать всем свою волю. Он невероятно талантлив и читает игру лучше, чем кто-либо», – приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.

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