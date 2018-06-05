Уилсон — о голе: Кузнецов говорит, чтобы я держал клюшку на льду, а он найдёт её

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал один из ключевых эпизодов четвёртого матча финала Кубка Стэнли-2018 с «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1). Канадский форвард отметился заброшенной шайбой на 17-й минуте первого периода и сделал счёт в матче 2:0, а ему ассистировал российский нападающий Евгений Кузнецов.

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«Кузнецов говорит мне, чтобы я просто держал клюшку на льду, а он найдёт её», — передаёт слова Уилсона журналист Стивен Уайно.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.