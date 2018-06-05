А. Свечников: Овечкину нужна победа, вся Россия будет радоваться за «Вашингтон»

Нападающий Андрей Свечников, первый номер рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, стал одним из семи хоккеистов, которые присутствовали на четвёртом матче финала Кубка Стэнли — 2018 в Вашингтоне.

«Сегодня был очень насыщенный день. Эмоции перехлёстывали. Когда смотрел за предматчевой церемонией, мурашки бежали по коже. Думал, как же сильно хочу оказаться на месте нынешних игроков. Надеюсь, что «Вашингтон Кэпиталз» доведёт серию до победы. Им, Овечкину это нужно. Вся Россия будет за них радоваться. А Кузнецов сегодня сыграл просто мастерски. Четыре передачи — это называется в порядке», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.