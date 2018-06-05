Уилсон: играть рядом с Кузнецовым — это привилегия

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после победы в четвёртом матче финала Кубка Стэнли-2018 над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) поделился впечатлениями от игры в одном звене с российским форвардом Евгением Кузнецовым. В этом матче Уилсон отметился заброшенной шайбой после передачи от Кузнецова.

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«Играть рядом с Кузнецовым — это привилегия. Он один из лучших игроков в мире. Очень динамичный хоккеист, который умеет находить партнёров так, как никто другой. Евгений оказывает огромное влияние на каждый матч», — цитируют Уилсона североамериканские СМИ.