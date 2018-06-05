Карлсон: первый гол помог «Вашингтону» понять, как именно нужно играть

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал первый гол своей команды в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли–2018 с «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1 в серии).



«Когда мы забили первый гол, это помогло нам понять, как именно мы должны играть», — приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ