Карлсон: первый гол помог «Вашингтону» понять, как именно нужно играть

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал первый гол своей команды в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли–2018 с «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1 в серии).
«Когда мы забили первый гол, это помогло нам понять, как именно мы должны играть», — приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ
«Коннсмайтнецов». Кузнецов – это похороны «Вегаса»
Евгений Кузнецов набрал уже 31 очко – в ХХI веке больше было только у Малкина в плей-офф 2009 года.