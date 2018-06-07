Карлсон: задача «Вашингтона» перед матчем — сохранять спокойствие

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился ожиданиями перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли–2018 с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии).



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



«Наша задача — сохранять спокойствие. Весь плей-офф, проиграли мы накануне или выиграли, мы смотрели видео и пытались придумать более эффективный план на следующую игру. Мы делали это после предыдущего матча и сделаем то же перед следующим», — приводит слова Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин в шаге от Кубка Стэнли. Сможет ли «Вегас» продлить серию? Хоккейный сезон может закончиться.

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