«Вегас» — «Вашингтон»: Александр Овечкин забросил 15-ю шайбу в плей-офф

В Парадайсе проходит второй период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:2, 1-3). Вторую шайбу «столичной» команды забросил Александр Овечкин.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Российский форвард отличился на 31-й минуте матча. В роли ассистентов выступили Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. Гости в большинстве закрепились в чужой зоне, Бекстрём от борта сделал перевод на дальнюю штангу, откуда Овечкин без помех расстрелял ворота Флёри! Эта шайба стала для Овечкина 15-й в нынешнем плей-офф.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».