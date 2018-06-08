Американский защитник Джон Карлсон установил клубный рекорд «Вашингтона»

В Парадайсе завершился второй период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 1-3). Вторую шайбу «столичной» команды забросил Александр Овечкин, одним из его ассистентов стал Джон Карлсон.

Американский защитник установил клубный рекорд по очкам за карьеру в плей-офф среди защитников. Карлсон набрал 55 (18+37) очков в 100 матчах. Ранее рекорд принадлежал шведскому защитнику Калле Юханссону — 54 (12+42) балла в 95 играх. Топ-3 замыкает Скотт Стивенс с 53 (9+44) очками в 67 матчах.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».