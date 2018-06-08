«Трактор» определился с расписанием подготовки к сезону-2018/19

«Трактор» выйдет из отпуска 13 июля, после чего проведёт сбор в финском Паюлахти, за которым последуют домашний турнир на призы губернатора Челябинской области и мемориал Ромазана в Магнитогорске.



Расписание предсезонной подготовки челябинского клуба выглядит следующим образом:

13 июля – выход из отпуска, медосмотр и начало тренировочного сбора в Челябинске;

20 июля — 3 августа – тренировочный сбор в Паюлахти, Финляндия;

26 июля – контрольный матч «Трактор» – «Салават Юлаев»;

29 июля – контрольный матч «Трактор» – «Нефтехимик»;

3 августа – контрольный матч «Трактор» – «Северсталь»;

4-13 августа – тренировочный сбор в Челябинске;

14-18 августа – Кубок губернатора Челябинской области» («Трактор», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев»).

Сезон-2018/19 в КХЛ стартует 1 сентября.