«Трактор» определился с расписанием подготовки к сезону-2018/19

«Трактор» выйдет из отпуска 13 июля, после чего проведёт сбор в финском Паюлахти, за которым последуют домашний турнир на призы губернатора Челябинской области и мемориал Ромазана в Магнитогорске.
Расписание предсезонной подготовки челябинского клуба выглядит следующим образом:
13 июля – выход из отпуска, медосмотр и начало тренировочного сбора в Челябинске;
20 июля — 3 августа – тренировочный сбор в Паюлахти, Финляндия;
26 июля – контрольный матч «Трактор» – «Салават Юлаев»;
29 июля – контрольный матч «Трактор» – «Нефтехимик»;
3 августа – контрольный матч «Трактор» – «Северсталь»;
4-13 августа – тренировочный сбор в Челябинске;
14-18 августа – Кубок губернатора Челябинской области» («Трактор», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев»).
Сезон-2018/19 в КХЛ стартует 1 сентября.