Рэпер T-Killah: Овечкин как никто достоин Кубка Стэнли, «Кузя» и «Орёл» — тоже

Известный рэп-исполнитель T-Killah после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли поделился эмоциями от долгожданной победы своего друга, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Во-первых, всех с победой! Эмоции переполняют. Решающий матч я смотрел в баре и нахожусь в большом восторге. Старался смотреть как можно больше матчей, но, признаюсь, иногда засыпал. При этом я всегда был на связи с Саней. Он отвечал коротко и ёмко: чувствовалась заряженность на Кубок, а также нервозность и переживания. Это нормально. Я безумно рад! Он как никто достоин этого Кубка. Да и не только он — и «Кузя», и «Орёл», и вся команда «Вашингтон» это заслужили!



Когда Сашу летом провожали в Америку, мы всегда ему говорили: «В этом году кубок будет твоим!» На свадьбе я ему пожелал выиграть трофей и обзавестись первенцем. Я надеюсь, что второе моё пожелание также сбудется в скором времени!



Теперь я жду, когда Саня вернётся в Москву, чтобы уже лично его поздравить. И в будущем хочу пожелать ему стать олимпийским чемпионом. Уверен, у него получится», — приводит слова музыканта официальный сайт московского «Динамо».

«Разбил бы «Конн Смайт» пополам». История Овечкина и Кузнецова Капитан «Вашингтона» четыре года ждал Кузнецова в НХЛ, а потом ещё столько же, чтобы выиграть кубок в одном звене.