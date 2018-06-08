Каменский: «Вашингтон» не остановится на этом, они создали команду победителей

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился впечатлениями от победы Александра Овечкина и его клуба «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли.



«Выигрывает команда, а в команде всегда проявляются лидеры. И Овечкин как раз был таким лидером, который вёл за собой команду Хочу поздравить его, Кузнецова, Орлова и всю команду с таким большим событием в их карьере. Это событие останется с ними, с их детьми, родными и близкими на всю жизнь.



Конечно, Александр — игрок мирового класса. Он доказал это как индивидуальными призами, так и этой победой с командой. Думаю, что он на этом не остановится. У «Вашингтона» всё есть для этого, они создали команду победителей, которая способна решать большие задачи», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Разбил бы «Конн Смайт» пополам». История Овечкина и Кузнецова Капитан «Вашингтона» четыре года ждал Кузнецова в НХЛ, а потом ещё столько же, чтобы выиграть кубок в одном звене.