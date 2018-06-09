«Барыс» расторг контракт с О`Коннором через две недели после подписания

Как сообщает Шайба.kz, астанинский «Барыс» расторг контракт с Беном О'Коннором, клуб выплатит игроку денежную компенсацию. Соглашение с британским защитником подписывало предыдущее руководство клуба во главе с Аскаром Шопобаевым.



Последние 3,5 сезона хоккеист провёл в составе команды «Шеффилд Стилерс» в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). В минувшем сезоне О’Коннор набрал 53 (14+39) очка в 55 матчах регулярного первенства и один (0+1) балл в 4 матчах плей-офф.



В составе сборной Великобритании хоккеист выиграл чемпионат мира в группе А в первом дивизионе, став лучшим защитником турнира – шесть (4+2) очков в пяти играх турнира.