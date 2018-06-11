Вратарь сборной Австралии: знаем, что «Ак Барс» — очень успешная команда

Голкипер футбольной сборной Австралии Мэтт Райан поделился мнением о казанском «Ак Барсе», на базе которого проживает его национальная команда.



«Мы живём на базе хоккейного чемпиона страны? Да, мы в курсе, что местная хоккейная команда, в гостях у которой мы живём, очень успешна», — приводит слова Райана «Реальное время».

6 клубов КХЛ, которые усилили состав в межсезонье Бело-голубые подписали Шипачёва и вернули своих воспитанников, а в Омске строят наполеоновские планы.

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