«Вашингтон» может расстаться с защитником Джоном Карлсоном

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» может расстаться с американским защитником Джоном Карлсоном, у которого летом заканчивается контракт с клубом. В минувшем регулярном сезоне 28-летний Карлсон установил личный бомбардирский рекорд и стал самым результативным защитником НХЛ, набрав 68 (15+53) очков.



«Всё зависит от того, сколько денег он запросит. Нам придётся договариваться, пытаясь понять, хотим ли мы обеспечить пространство под потолком зарплат, какой контракт мы можем предложить ему и на какую сумму он готов согласиться», — сообщил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

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